Ксения Мишина страдает от болей в спине: Это какой-то ужас

Актриса стала судьей в одном из украинских шоу талантов, но прямо в период съемок ей стало плохо. У Ксении "схватила" спина и пришлось срочно обратиться к докторам

Ксения Мишина рассказала о проблемах со спиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Звезда предстоящего сериала "Зломовчання" Ксения Мишина, которая ранее поделилась деталями проекта в эксклюзивном интервью, рассказала о проблемах со здоровьем. По словам актрисы, у нее произошел спазм мышц, из-за чего она не может полностью выпрямиться. Несмотря на боль, Ксения продолжает принимать участие в съемках, однако вчерашний день был для нее крайне сложным.

Об этом телеведущая рассказала в Instastories.

Мне поставили диагноз – спазм мышц. Я просто не могу разогнуться, очень тяжело, – сказала Ксения Мишина.

Актрисе перед съемками пришлось поехать к врачу. "Починить" спину удалось, но ненадолго.

У меня так болит спина, это какой-то ужас. И вчера все врачи, которые были на площадке сказали, что это психосоматика, что я просто очень устала и нужно отдыхать. У меня просто спазм мышц, – поделилась актриса.

Помимо чрезвычайно плотного графика съемок Ксения Мишина недавно пережила и событие в личной жизни. Актриса рассталась со сценаристом Александром Эллертом.

Тогда звезда рассказала, что не хочет больше предавать себя и своего сына. Официальных интервью и других подробностей после расставания ни Ксения, ни Александр не давали. Но поклонники предположили сразу три версии, почему знаменитости могли разорвать отношения.

Александр Эллерт и Ксения Мишина / Фото: instagram.com/ellert_a

Смотрите видеосюжет о самых скандальных звездных разводах:

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Ксения Мишина призналась, что ей тяжело разговаривать на украинском, несмотря на то, что у нее красивое произношение. С тех пор актриса настроилась решительно, чтобы улучшить свой украинский.