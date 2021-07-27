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Мишиной пришлось разговаривать на украинском на съемках шоу: Чувствовала себя ограниченной

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
27 июля, 12:36
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Ксения стала судьей одного из украинских талант-шоу. Благодаря новому закону, все телеканалы обязали выпускать контент только на украинском языке. Для русскоговорящей актрисы смена языка вызвала дискомфорт
Ксения Мишина заявила, что ей пока что некомфортно говорить на украинском языке
Ксения Мишина заявила, что ей пока что некомфортно говорить на украинском языке / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Из-за того, что чаще всего Ксения Мишина, которая недавно рассталась с возлюбленным, разговаривает на русском, ей было тяжело перейти на украинский язык во время съемок шоу. Для актрисы это непривычно, но она старается и надеется, что вскоре сможет свободно выражаться на государственном языке.

Столько сообщений о том, что у меня красивое произношение, но, на самом деле, так тяжело. Вы просто не представляете. На съемках я поняла, насколько некомфортно чувствовать себя ограниченной – когда столько чувств и впечатлений, а ты не можешь их красиво выразить. Я понимаю, что это долгий и тяжелый путь, но я верю, что однажды я все преодолею и стану настоящей украиночкой, – сказала Ксения.

В Instastories актриса в течение всего делала публикации на украинском – многие поклонники похвалили ее за старания, хоть и сама Ксения пока что не чувствует себя на 100% комфортно.

Ксения Мишина – украинская актриса, участница популярного романтического шоу. Она родилась в Севастополе в 1989 году. Позже Ксения переехала в Киев и поступила в Киевский национальный университет им. И.К. Карпенко-Карого.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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