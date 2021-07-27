Мишиной пришлось разговаривать на украинском на съемках шоу: Чувствовала себя ограниченной

Из-за того, что чаще всего Ксения Мишина, которая недавно рассталась с возлюбленным, разговаривает на русском, ей было тяжело перейти на украинский язык во время съемок шоу. Для актрисы это непривычно, но она старается и надеется, что вскоре сможет свободно выражаться на государственном языке.
Столько сообщений о том, что у меня красивое произношение, но, на самом деле, так тяжело. Вы просто не представляете. На съемках я поняла, насколько некомфортно чувствовать себя ограниченной – когда столько чувств и впечатлений, а ты не можешь их красиво выразить. Я понимаю, что это долгий и тяжелый путь, но я верю, что однажды я все преодолею и стану настоящей украиночкой, – сказала Ксения.
В Instastories актриса в течение всего делала публикации на украинском – многие поклонники похвалили ее за старания, хоть и сама Ксения пока что не чувствует себя на 100% комфортно.
Ксения Мишина – украинская актриса, участница популярного романтического шоу. Она родилась в Севастополе в 1989 году. Позже Ксения переехала в Киев и поступила в Киевский национальный университет им. И.К. Карпенко-Карого.