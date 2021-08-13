Ксения Мишина: Я сталкивалась с абьюзом

Ксения Мишина в сериале "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Героиню Ксении Мишиной, которая ранее рассказала нам о съемках в Хорватии и изучении хорватского, зовут Ольга. По сюжету сериала, она управляет крупной международной компанией. Однажды Ольга узнает о пропаже своей племянницы-подростка. Героиня Мишиной начинает собственные поиски и в результате обнаруживает другие похожие исчезновения молодых украинских девушек. След приводит Ольгу в небольшой хорватский городок Осиек, где ей помогают в расследовании местные полицейский и журналист. Они сталкиваются с масштабным преступным конгломератом, который занимается торговлей людьми. И бесстрашная Ольга бросает вызов всей огромной организации.

В эксклюзивном интервью Ксения Мишина рассказала, как специально для этой роли освоила хорватский язык, как использовала в фильме опыт из личной жизни, а также объяснила, почему фильмы на онлайн-платформах смелее, чем на ТВ.

Специально для этой роли вы освоили произношение на хорватском языке. Трудно было справиться с этой задачей?

Изначально казалось, что за столь короткий срок просто невозможно добиться идеального произношения хорватского языка. Но, как оказалось, у страха глаза велики. И уже очень скоро я это поняла. Для изучения языка у меня был специальный выезд в Хорватию. И уже в середине съемок я настолько погрузилась в атмосферу, что у меня получалось учить сцены даже прямо на площадке.

Ваша героиня берется за очень опасное расследование, в ходе которого сталкивается со страшным врагом. Вам близок такой персонаж?

Она берется за расследование, потому что в нем замешан ее близкий человек. Просто не может поступить иначе. Ее сила воли, смелость, великодушие наряду со всеми испытаниями и трудностями, вызывают уважение и очень импонируют мне.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

По сценарию, Ольга старше вас. Это создало какие-то дополнительные вызовы в работе над этой героиней?

Думаю, что это создало вызовы скорее творческой группе и режиссеру. Изначально героиня задумывалась совсем другой. К примеру, ее видели блондинкой. Но после моих проб были внесены правки в ее образ. Несмотря на возраст моих героинь, я всегда стараюсь найти точки соприкосновения, чтобы максимально войти в образ и сыграть роль гармонично.

Вы готовы перекраситься в блондинку для роли в сериале?

В зависимости от роли. При первой встрече с режиссером "Зломовчання" мы это обсуждали. И я была готова перекраситься, но в результате это не потребовалось.

Ксения Мишина на съемках сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

В традиционном украинском ТВ действует ряд ограничений: что можно показывать на экране, а что нет. Но эксклюзивный показ "Зломовчання" состоится именно на онлайн-платформе OLL.TV. То, что лента снимается именно для интернет-вещателя, где отсутствуют многие телевизионные ограничения, вносит в него больше свободы?

В "Зломовчанні" был ряд моментов и фраз, которые были просто недопустимыми в телевизионном формате. Но возможны на онлайн-платформе. И это, безусловно, дарит больше свободы.

Ксения Мишина и Виктор Сарайкин на съемках "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Над созданием "Зломовчання" работали совместно хорватские и украинские кинематографисты. Каково было работать в такой интернациональной команде?

Я очень рада, что мне выпала такая честь – представлять Украину на международном уровне. Объединение интернациональных знаний, умений и опыта всегда работает на более качественный результат.

Кадр со съемочной площадки международного сериала "Зломовчання"(2021) / Фото: пресс-служба

В каких нарядах появляется ваша героиня в этом сериале?

По сюжету, Ольга — супруга миллионера, которая также занимается бизнесом. И наряды у нее максимально элегантные. Для этой роли был создан классический стиль бизнес-леди.

А на каких автомобилях ездит ваша героиня в " Зломовчанні"?

В Хорватии у Ольги был Maserati, а у ее мужа Mercedes. А в Киеве она ездила на Cadillac с водителем.

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Ксения Мишина в сериале "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Катрин Денев как-то раз сказала: "На экране нужно выглядеть не красиво, а хорошо". Вы согласны с гранд-дамой?

На экране нужно выглядеть максимально профессионально и красиво во всех аспектах. Зрителя притягивает к себе прежде всего твой сценический образ, который включает в себя и актерское мастерство, и внешний вид.

Ксения Мишина в сериале о торговле людьми "Зломовчання" (2021) / Фото: пресс-служба

Сталкивались ли вы в реальной жизни с девушками, которые стали жертвами секс-индустрии или рабства, о которых рассказывается в сериале?

Если речь об абьюзе, то да.

Если вам приходилось терпеть абьюз – пригодился ли вам опыт в работе над ролью в "Зломовчанні"?

Весь жизненный опыт помогает мне в работе над ролями. Буквально каждое событие в нашей жизни может быть полезно для работы над ролью. В определенный момент жизни я поняла, что и позитивный, и негативный опыт помогает сделать своего персонажа максимально точным и убедительным. Жизненный опыт — это всегда двигатель творчества.

Какой ваш личный опыт лег в основу работы над вашей героиней Ольгой?

Трудно сказать, какой конкретно опыт я взяла из личной жизни для этой роли. Потому что это огромная сумма факторов, а не отдельная страница.

Ксения Мишина / Фото: пресс-служба

Покажете ли вы "Зломовчання" своему сыну Платону?

Думаю, этот сериал будет иметь высокое возрастное ограничение. Поэтому – возможно в будущем.

Вы задействованы в целом ряде сериалов и самых разных проектов. У вас просто невероятный график. В чем вы находите источник жизненных сил, чтобы успевать все?

Я все успеваю, прежде всего, потому что занимаюсь любимым делом, которое меня вдохновляет. Вдохновение я черпаю от своей деятельности. Я выбрала профессию по любви — исходя из своих душевных потребностей. С самого детства я всегда шла по жизни по своему внутреннему навигатору, который помогал мне найти правильный путь в актерской карьере. Но все же случаются моменты, когда очень устаешь и выгораешь. Это нормально.

Автор: Антон Филатов

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" (производство Drugi plan и Star Media) состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

https://www.527.org.ua – Национальная горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми и консультирования мигрантов

0 800 500 335 - Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации.

Смотрите видео прямо со съемочной площадки сериала "Зломовчання":

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