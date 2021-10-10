Ксения Собчак попала в жуткое ДТП. Ведущая жива, один человек погиб

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

По предварительной информации, в субботу, 9 октября, на шоссе из Адлера в Красную Поляну столкнулись Mercedes и Volkswagen, когда водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона.

Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, а ее подруга и водитель были госпитализированы.

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Ксения Собчак и ее помощники находились в Mercedes. Они пересели в другой автомобиль и уехали с места аварии в аэропорт.

Краснодарская прокуратура возбудила дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает Telegram-канал Kub Mash, где также было опубликовано видео с места происшествия.

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Сама Ксения Собчак новость о ДТП пока не комментирует.

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Недавно в Киеве на улице Никольско-Слободская произошло ДТП с участием украинского актера Михаила Жонина. Актер был за рулем Volkswagen, не справился с управлением на дороге и задел автомобили Subaru и Mercedes. Сообщается, что он был пьян.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак поцеловалась взасос с Настей Ивлеевой. Произошло это во время съемок нового драг-шоу авторства Ивлеевой.

Ксения Собчак и Настя Ивлеева / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Это не первый экспромт Ксении Собчак. В 2007 году на премии GQ известная телеведущая поцеловалась с Тиной Канделаки. Тот поцелуй долго обсуждали в СМИ.

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