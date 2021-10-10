Ксенія Собчак потрапила в жахливу ДТП. Ведуча жива, дві людини загинули (оновлено)

Ксенія Собчак потрапила у смертельне ДТП в Сочі / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

За попередньою інформацією, в суботу, 9 жовтня, на шосе з Адлера до Красной Поляни зіткнулися Mercedes і Volkswagen, коли водій першого авто виїхав на зустрічну смугу для обгону.

Одна з пасажирок Volkswagen померла на місці, а її подруга і водій були госпіталізовані.

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Upd. Загинула друга дівчина, яка була в автомобілі Volkswagen. Вона померла в лікарні.

Ксенія Собчак та її помічники знаходилися в Mercedes. Вони пересіли в інший автомобіль та поїхали з місця аварії до аеропорту.

Краснодарська прокуратура порушила справу за статтею "Порушення особою, що керує автомобілем, правил дорожнього руху, що призвело з необережності до смерті людини", повідомляє Telegram-канал Kub Mash, де також було опубліковано відео з місця події.

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Сама Ксенія Собчак новину про ДТП поки не коментує.

Нещодавно в Києві на вулиці Микільсько-Слобідська сталося ДТП за участю українського актора Михайла Жоніна. Актор був за кермом Volkswagen, не впорався з керуванням на дорозі і зачепив автомобілі Subaru і Mercedes. Повідомляється, що він був п'яний.

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Раніше ми писали, що Ксенія Собчак поцілувалася взасос із Настею Івлєєвою. Сталося це під час зйомок нового драг-шоу авторства Івлєєвої.

Ксенія Собчак і Настя Івлєєва / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Це не перший експромт Ксенії Собчак. У 2007 році на премії GQ відома телеведуча поцілувалася з Тіною Канделакі. Той поцілунок довго обговорювали в ЗМІ.

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