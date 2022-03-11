Ксения Собчак пожаловалась на санкции против России. Украинцы ей ответили

Ксения Собчак осудили санкции против России / Фото: скриншот

Пока одна российские звезды поддерживают Украину и сталкивают с критикой россиян, другие думают о санкциях. Ксению Собчак не волнует, что российские военные уже 16-й день обстреливают украинские города. Сейчас телеведущая беспокоится о том, что теперь не сможет зарабатывать в YouTube.

Ютуб не закрыли. Пока. Но накануне окончательно ограничили монетизацию – если раньше каналы могли зарабатывать хотя бы на Премиум и спонсорстве (когда зрители поддерживают канал, потому что разделяют позицию, потому что ищут информацию), то теперь – всё. Зачем? Как это поможет остановить происходящее?

Ксения Собчак пожаловалась на санкции / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Собчак отметила, что теперь честные журналисты не могут делать свою работу.

У ООН тут несколько часов назад мелькнула светлая мысль (из-за проблем с экспортом вакцин от коронавируса из РФ). Мысль звучит так: "санкции не должны касаться гражданских лиц". Прочитайте еще раз это предложение. И еще.

Украинские подписчики не стали молчать и ответили Ксении Собчак на то, что санкции не должны касаться обычных людей.

Ну примерно так, как "спецоперация по демилитаризации" не должна касаться гражданских лиц

Бред, никакую монетизацию не отключали, все как раньше нормально, рубль не падал, страна экономически взяла верх над Канадой и США. Всех россиян в мире боготворят. Не пишите фейки. Скабаеева так сказала

Гражданские лица выбрали власть и поддерживают ее! И да, они тоже в ответе за войну.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Ранее Максим Галкин впервые ответил россиянам, которые критикуют его из-за поддержки Украины.

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