Ксенія Собчак поскаржилася на санкції проти Росії. Українці їй відповіли

Ксенія Собчак засудили санкції проти Росії / Фото: скриншот

Поки одні російські зірки підтримують Україну і наражаються на критику росіян, інші думають про санкції. Ксенію Собчак не хвилює, що російські військові вже 16-й день обстрілюють українські міста. Тепер телеведуча турбується про те, що не зможе заробляти на YouTube.

Ютуб не закрили. Поки що. Але напередодні остаточно обмежили монетизацію – якщо раніше канали могли заробляти хоча б на Преміум та спонсорстві (коли глядачі підтримують канал, бо поділяють позицію, бо шукають інформацію), то тепер – все. Навіщо? Як це допоможе зупинити те, що відбувається?

Ксенія Собчак поскаржилася на санкції / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Собчак зазначила, що тепер чесні журналісти не можуть виконувати свою роботу.

У ООН тут кілька годин тому промайнула світла думка (через проблеми з експортом вакцин від коронавірусу з РФ). Думка звучить так: "Санкції не мають стосуватися цивільних осіб". Прочитайте ще раз цю пропозицію. І ще.

Українські підписники не стали мовчати і відписали Ксенії Собчак на те, що санкції не мають стосуватися звичайних людей.

Ну приблизно так, як "спецоперація з демілітаризації" не має стосуватися цивільних осіб.

Маячня, жодну монетизацію не відключали, все, як раніше, нормально, рубль не падав, країна економічно взяла гору над Канадою та США. Усіх росіян у світі обожнюють. Не пишіть фейки. Скабєєва так сказала.

Цивільні особи обрали владу та підтримують її! І так, вони теж відповідають за війну.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Раніше Максим Галкін вперше відповів росіянам, які критикують його через підтримку України.

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