Ксения Собчак вышла на связь с Анатолием Анатоличем: понял, что общий язык мы не найдем

Ксения Собчак возмутилась видео Анатолия Анатолича / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/xenia_sobchak

После того как Ксения Собчак записала интервью с Олей Поляковой и ее подругой Никой Белоцерковской, ведущий канала "Украина" Анатолий Анатолич выпустил видео, в котором раскритиковал журналистку.

Анатолич решил объяснить украинцам, что на самом деле Собчак – совсем не позитивный персонаж и ей не стоит верить. Он также заявил, что Ксения "работает на Кремль". В интервью Славе Демину Анатолич признался, что Ксения выходила с ним на связь.

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Записала четыре аудиосообщения о том, что она со мной не согласна, она не считает себя врагом Украины и пытается быть честным журналистом. Я ей ответил, что я аргументирую все, о чем говорю в видео. Я ей сказал: "Ты берешь интервью у Поляковой, которая бежит от войны. И в то же время в своем Telegram-канале публикуешь фейки о том, что мы сами взорвали Драмтеатр в Мариуполе".

По словам ведущего, он долго переписывался с Ксенией и предоставлял аргументы, а также объяснял, каким образом она манипулирует общественным мнением.

Все закончилось тем, что я даже не ответил на ее последнее сообщение. Я понял, что общий язык мы с ней, к сожалению, не найдем. Никто никого не обижал, мы не поссорились. Она мне сказала: "Я сама не знаю, что я тебе тут пытаюсь доказать, но решила написать", – вспомнил Анатолич.

Отметим, что некоторое время Анатолий Анатолич находился во Франции. Сейчас ведущий вернулся в Украину и вступил в стройбатальон.