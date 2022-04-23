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Полякова объяснила, зачем дала интервью Собчак: "Важно, чтобы они услышали правду"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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23 апреля, 16:30
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Украинская певица Оля Полякова пообщалась с российской журналисткой Ксенией Собчак о войне в Украине
Оля Полякова объяснила украинцам, зачем дала интервью Ксении Собчак
Оля Полякова объяснила украинцам, зачем дала интервью Ксении Собчак / Фото: Коллаж: Сегодня

Собчак отправилась во Францию к блогеру Нике Белоцерковской, которая приютила у себя Олю Полякову с семьей.

В беседе с российской журналисткой приняла участие и Полякова. Она рассказала Собчак, что происходит в Украине, но в готовом материале, опубликованном в YouTube, слово "война" заменили фразой "происходящее в Украине по законодательству РФ следует называть "спецоперацией".

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В Сети Полякову многие захейтили за разговор с Собчак. Украинцы не понимают, зачем певица вообще общалась с журналисткой, которая "хочет усидеть на двух стульях".

В Facebook Оля Полякова ответила на один из комментариев: "Оля, зачем вы вообще с ней общались?".

Мое интервью вышло не порезанным, все, что я хотела донести до русскоязычного населения, я донесла. Это важно, чтобы они услышали правду!

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Скриншот: Facebook

В интервью Оля также рассказала Собчак как выехала из Украины, что дорога заняла 39 часов, а также о том, что очень хочет вернуться домой.

Недавно Оля Полякова вызверилась на "продажного" Филиппа Киркорова, с которым ранее имела теплые дружеские отношения. Российский певец с 24 февраля молчал в соцсетях, а потом внезапно высказался о задержанном Медведчуке.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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