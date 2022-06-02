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Анатолий Анатолич вернулся из Франции в Украину, и вот зачем

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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2 июня, 12:28
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Телеведущий Анатолий Анатолич после своего отъезда с семьей во Францию принял решение вернуться в Украину и освоить новую для себя профессию
Анатолий Анатолич вернулся в Украину
Анатолий Анатолич вернулся в Украину / Фото: instagram.com/yulattt

Семья Анатолия Анатолича в начале не планировала покидать Украину, но ради безопасности троих детей телеведущий вместе с супругой выехали за границу.

Во Франции, где обосновалась семья, Анатолич продолжал поддерживать украинцев и помогать волонтерам и бойцам, а также выходить в эфиры "Ранку з Україною". Однако долгое время за рубежом телеведущий не продержался и решил, что ему стоит вернуться домой.

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Супруга ведущего Юла рассказала в Instagram, что муж вернулся в Украину, чтобы своими руками помогать отстраивать разрушенное российскими орками жилье.

Разрушенные дома и города мы точно отстроим! Когда мы только начали выходить в эфир "Ранку з Україною", я пообещал зрителям, что буду приобщаться к восстановлению страны, – сказал Анатолий Анатолич.

Так, теперь телеведущий вступил в стройбатальон, который помогает расчищать завалы после военных действий в Киевской, Сумкой и Черниговской областях. О своих впечатлениях от новых обязанностей Анатолич пообещал рассказывать в своих социальных сетях. Правда, из-за регулярных жалоб рашистов страницы ведущего в Сети были временно заблокированы.

Ранее ведущий "Ранку з Україною" рассказал, что его дочери видели трупы диверсантов, когда семья выезжала из Киева.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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