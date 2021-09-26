Кто из знаменитостей навсегда пострадал из-за процедур красоты (видео)

Кто из звезд пострадал от косметических процедур / Фото: Коллаж: Сегодня
Неудачная пластика может по-настоящему испортить жизнь. История топ-модели Линды Евангелисты облетела все СМИ – звезда призналась, что последние несколько лет не появлялась на публике из-за неудачной процедуры по похудению.
Что пошло не так и кому еще из селебритис такие манипуляции лишь навредили – рассказываем далее.
Пластический хирург Андрей Якобчук говорит, что такой результат от сoolsculpting, который получила Евангелиста, – это единичный случай:
Действительно такой побочный эффект может быть, но я думаю, если брать тысячу процедур, то это один случай на тысячу. Клетка, вместо того, чтобы лопнуть и исчезнуть, становится еще больше.
Интересно, что такая процедура является именно косметической. К ней прибегают те, кто хочет скорректировать фигуру без операций. Однако многие звезды таки ложатся под нож хируга и меняют себя кардинально.
Актер Микки Рурк буквально разорвал свое лицо операциями. Сначала он хотел исправить поврежденный на ринге нос, но что-то пошло не так и от дальнейших вмешательств становилось только хуже. Много лет некогда одного из самых красивых мужчин Голливуда не звали сниматься.
После многочисленных пластических операций навсегда исчезла с экранов бывшая жена Антонио Бандераса, актриса Мелани Гриффит.
Увлеклась процедурами омоложения в последнее время и Николь Кидман. Фанаты подмечают, что инъекции повлияли на мимику звезды.
Еще одна известная актриса – Деми Мур – на недавнем показе Фенди испугала публику – ее лицо абсолютно неузнаваемое.
Между тем бывшая топ-модель Линда Евангелиста готовит судебный иск за неожиданный эффект от процедуры. Она не только лишилась заработка, но и впала в депрессию.
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