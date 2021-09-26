Хто зі знаменитостей назавжди постраждав через процедури краси (відео)

Хто із зірок постраждав від косметичних процедур / Фото: Колаж: Сьогодні
Невдала пластика може по-справжньому зіпсувати життя. Історія топ-моделі Лінди Євангелісти облетіла всі ЗМІ – зірка зізналася, що останні кілька років не з'являлася на публіці через невдалу процедуру по схудненню.
Що пішло не так і кому ще з селебрітіс такі маніпуляції лише нашкодили – розповідаємо далі.
Пластичний хірург Андрій Якобчук каже, що такий результат від сoolsculpting, який отримала Євангеліста, – це одиничний випадок:
Дійсно такий побічний ефект може бути, але я думаю, якщо брати тисячу процедур, то це один випадок на тисячу. Клітка, замість того, щоб лопнути і зникнути, стає ще більше.
Цікаво, що така процедура є саме косметичною. До неї вдаються ті, хто хоче скоректувати фігуру без операцій. Однак багато зірок таки лягають під ніж хіруга і змінюють себе кардинально.
Актор Міккі Рурк буквально розірвав своє обличчя операціями. Спочатку він хотів виправити пошкоджений на рингу ніс, але щось пішло не так і від подальших втручань ставало тільки гірше. Багато років колись одного з найкрасивіших чоловіків Голлівуду не кликали зніматися.
Після численних пластичних операцій назавжди зникла з екранів колишня дружина Антоніо Бандераса, акторка Мелані Гріффіт.
Захопилася процедурами омолодження останнім часом і Ніколь Кідман. Фанати помічають, що ін'єкції вплинули на міміку зірки.
Ще одна відома акторка – Демі Мур – на показі Фенди злякала публіку – її обличчя абсолютно невпізнанне.
Тим часом колишня топ-модель Лінда Євангеліста готує судовий позов за несподіваний ефект від процедури. Вона не тільки позбулася заробітку, а й впала в депресію.
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