Кто вошел в новую десятку шоу "Співають всі!"? Открываем имена

Кто вошел в новую десятку шоу «Співають всі!» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Канал "Украина" раскрывает имена девятой десятки судей – ими стали профессионалы своего дела Евгений Литвинкович, Игорь Воевуцкий (Igor Yan), Александр Лещенко, Артур Боссо, KALUSH, Сергей Костецкий, Ярослава Руденко, Андрей Осадчук, Ольга Фомичева и Алена Савинова.

Евгений Литвинкович стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артист и вокалист Евгений Литвинкович смотрел адаптации всемирно известного формата All Together Now в других странах, но уверен, что именно украинская версия будет по-настоящему народной:

100 членов жюри, известнейших людей Украины в одном месте – это как свадьба. При этом идет очень активное обсуждение участников, друг друга, всех подряд, такой народный переполох. Это очень весело и действительно затягивает.

Он также вспомнил, что один выпуск снимали целый день, и когда вышли из павильона, были удивлены, что на улице уже ночь – так быстро пролетело время.

Игорь Воевуцкий стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Выступить перед таким масштабным жюри профессионалов – задача не из легких, говорит певец, музыкант и актер Игорь Воевуцкий (Igor Yan). К тому же поражает разнообразность музыкальных направлений, в которых работают эксперты проекта "Співають всі!", поэтому артист считает, что достучаться до каждого из "сотни" участникам будет очень непросто.

Александр Лещенко стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Хореограф и режиссер Александр Лещенко согласен с мнением своего коллеги, но говорит, что трудности ему не страшны. Так что, если бы Александру предложили попробовать себя в качестве конкурсанта, он бы согласился.

Если ты фанат своего дела, многие сложности отпадут сами собой. Главное – не навязывать себе какой-то образ, оставаться самим собой, сохранять самобытность. Даже если кому-то это кажется странным, не слушать ничье мнение и двигаться только вперед.

Артур Боссо стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Современный артист должен обладать не только сильным голосом, твердят эксперты проекта. Чтобы стать востребованным в профессии, этого мало. Умение держаться на сцене, взаимодействовать с публикой, генерировать и воплощать в жизнь смелые идеи не менее, а порой и более важны, чем вокальные данные, уверен певец Артур Боссо:

Для меня человек, который выходит на сцену – это не просто вокалист. Это и харизма, и культура, и вокал. Человек на сцене – это артист, в котором важна каждая деталь.

Олег Псюк стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Разделяет это мнение и фронтмент группы KALUSH Олег Псюк:

Я правдивий суддя і не буду замовчувати, якщо щось не гармонійно. Але якщо учасник сподобається мені, викладеться наповну, то, звісно, я віддам йому свій голос. Окрім вокалу, харизма відіграє важливу роль. Як людина проживає свою пісню, як грає і як говорить.

Сергей Костецкий стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Хореограф, вокалист и шоумен Сергей Костецкий сам преподает, поэтому будет подсказывать участникам, на что стоит обратить внимание, чтобы стать артистом. Его роль на проекте, уверяет Сергей, – направлять таланты на правильный путь.

Ярослава Руденко стала судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко строга к себе, поэтому будет так же относиться ко всем исполнителям, которые выйдут на сцену проекта:

Мне было бы очень приятно, если бы участник работал в таком же стиле, что и я. То есть пел украинские народные песни или авторские, но народного направления. Кроме того, исполнитель может покорить меня своей харизмой и уникальностью.

Андрей Осадчук стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот для Андрея Осадчука карьера певца уже позади. Сейчас он успешный автор и композитор, песни которого исполняют топовые артисты страны. Но Осадчук хочет помогать и талантливой молодежи делать свои первые шаги в шоу-бизнесе:

Этот проект начался в самое лучшее для меня время, потому что в последние годы я сам делал то, чем занимается сейчас жюри – поддержкой молодежи, помогаю как автор песен. Приглашение в судейское кресло – большая честь для меня, я впервые буду по ту сторону сцены.

По словам Андрея, очень символично, что в первый съемочный день проекта "Співають всі!" у него родилась дочка.

Ольга Фомичева стала судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Заслуженная артистка Украины, солистка Национальной Оперы Украины Ольга Фомичева также с радостью согласилась присоединиться к жюри проекта, ведь считает, что сложное искусство оперы на самом деле доступно массам и это может быть модно, стильно и молодежно.

Успех певца-исполнителя только на 10% состоит из таланта и на 90% из трудолюбия и работы над собой. Потому в участниках хотела бы увидеть "искру таланта", большой творческий потенциал, а также желание трудиться и развиваться.

Алена Савинова стала судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам вокального коуча Алены Савиновой, проект "Співають всі!" еще раз подтверждает убеждение в том, что возможность петь имеет каждый. Самое главное – чтобы голос отражал именно ту особую внутреннюю энергию, которую несет в себе певец. И если она настоящая – ее видишь даже с закрытыми глазами:

Формула успеха у каждого своя и часто она зависит от цели и сущности самого исполнителя. Кто-то приходит, чтобы поразить судей невероятным голосом, бешеной харизмой, кто-то пришел за опытом или чтобы бросить вызов самому себе.

По словам коуча, желания у людей могут быть разные, но их объединяет главное – возможность быть услышанными.

Напомним, согласно правилам шоу "Співають всі!", задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему. Чем громче звучит хор "сотни", тем больше шансов у конкурсанта дойти до финала, побороться за победу и денежный приз в размере полмиллиона гривен.

Телеканал "Украина" готовит уникальное шоу по формату All Together Now / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них:

Италия,

Франция,

Австралия,

Нидерланды,

Бразилия,

Дания,

Польша и другие.

Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Ведущим грандиозного проекта "Співають всі!" станет популярный шоумен, звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

