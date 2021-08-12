Хто увійшов до нової десятки шоу "Співають всі!"? Відкриваємо імена

Хто увійшов до нової десятки шоу «Співають всі!» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Телеканал "Україна" розкриває імена дев'ятої десятки суддів – ними стали професіонали своєї справи Євген Літвінкович, Ігор Воєвуцький (Igor Yan), Олександр Лещенко, Артур Бос, KALUSH, Сергій Костецький, Ярослава Руденко, Андрій Осадчук, Ольга Фомічова та Олена Савінова.
Артист і вокаліст Євген Літвінкович дивився адаптації всесвітньо відомого формату All Together Now в інших країнах, але впевнений, що саме українська версія буде по-справжньому народною:
100 членів журі, найвідоміших людей України в одному місці – це як весілля. При цьому йде дуже активне обговорення учасників, друг одного, всіх підряд, такий народний переполох. Це дуже весело і дійсно затягує.
Він також згадав, що один випуск знімали цілий день, і коли вийшли з павільйону, були здивовані, що на вулиці вже ніч – так швидко пролетів час.
Виступити перед таким масштабним журі професіоналів – завдання не з легких, каже співак, музикант і актор Ігор Воєвуцький (Igor Yan). До того ж вражає різноманітність музичних напрямків, в яких працюють експерти проєкту "Співають всі!", тому артист вважає, що достукатися до кожного з "сотні" учасникам буде дуже непросто.
Хореограф і режисер Олександр Лещенко згоден з думкою свого колеги, але каже, що труднощі йому не страшні. Так що, якщо б Олександру запропонували спробувати себе як конкурсант, він би погодився.
Якщо ти фанат своєї справи, багато складнощів відпадуть самі собою. Головне – не нав'язувати собі якийсь образ, залишатися самим собою, зберігати самобутність. Навіть якщо комусь це здається дивним, не слухати нічию думку і рухатися тільки вперед.
Сучасний артист повинен володіти не тільки сильним голосом, твердять експерти проєкту. Щоб стати затребуваним в професії, цього мало. Уміння триматися на сцені, взаємодіяти з публікою, генерувати і втілювати в життя сміливі ідеї не менше, а часом і важливіші, ніж вокальні дані, впевнений співак Артур Бос:
Для мене людина, яка виходить на сцену, – це не просто вокаліст. Це і харизма, і культура, і вокал. Людина на сцені – це артист, в якому важлива кожна деталь.
Поділяє цю думку і фронтмен групи KALUSH Олег Псюк :
Я правдивий суддя і не буду замовчувати, якщо щось не гармонійно. Але якщо учасник сподобається мені, викладеться на повну, то, звісно, я віддам йому свій голос. Окрім вокалу, харизма відіграє важливу роль. Як людина проживає свою пісню, як грає і як говорить.
Хореограф, вокаліст і шоумен Сергій Костецький сам викладає, тому підказуватиме учасникам, на що варто звернути увагу, щоб стати артистом. Його роль на проєкті, запевняє Сергій, – направляти таланти на правильний шлях.
Заслужена артистка України Ярослава Руденко сувора до себе, тому так само ставитиметься до всіх виконавців, які вийдуть на сцену проєкту:
Мені було б дуже приємно, якби учасник працював в такому ж стилі, що і я. Тобто співав українські народні пісні або авторські, але народного напрямку. Крім того, виконавець може підкорити мене своєю харизмою і унікальністю.
А ось для Андрія Осадчука кар'єра співака вже позаду. Зараз він успішний автор і композитор, пісні якого виконують топові артисти країни. Але Осадчук хоче допомагати і талановитій молоді робити свої перші кроки в шоубізнесі:
Цей проєкт розпочався в найкращий для мене час, тому що останніми роками я сам робив те, чим займається зараз журі, – підтримкою молоді, допомагаю як автор пісень. Запрошення до суддівського крісла – велика честь для мене, я вперше буду по той бік сцени.
За словами Андрія, дуже символічно, що першого знімального дня проєкту "Співають всі!" у нього народилася дочка.
Заслужена артистка України, солістка Національної опери України Ольга Фомічова також з радістю погодилася приєднатися до журі проєкту, адже вважає, що складне мистецтво опери насправді доступне масам і це може бути модно, стильно та молодіжно.
Успіх співака-виконавця тільки на 10% складається з таланту і на 90% з працьовитості і роботи над собою. Тому в учасників хотіла б побачити "іскру таланту", великий творчий потенціал, а також бажання працювати і розвиватися.
За словами вокального коуча Олени Савінової, проєкт "Співають всі!" ще раз підтверджує переконання в тому, що можливість співати має кожен. Найголовніше – щоб голос відображав саме ту особливу внутрішню енергію, яку несе в собі співак. І якщо вона справжня – її бачиш навіть із закритими очима:
Формула успіху у кожного своя і часто вона залежить від мети і сутності самого виконавця. Хтось приходить, щоб вразити суддів неймовірним голосом, шаленою харизмою, хтось прийшов за досвідом або щоб кинути виклик самому собі.
За словами коуча, бажання у людей можуть бути різні, але їх об'єднує головне – можливість бути почутими.
Нагадаємо, згідно з правилами шоу "Співають всі!", завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому . Чим голосніше звучить хор "сотні", тим більше шансів у конкурсанта дійти до фіналу, поборотися за перемогу і грошовий приз у розмірі півмільйона гривень.
Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC 2018 року і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них:
- Італія,
- Франція,
- Австралія,
- Нідерланди,
- Бразилія,
- Данія,
- Польща та інші.
Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходитиме це музичне шоу. Ведучим грандіозного проєкту "Співають всі!" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.
Наталя Могилевська, яка стала зірковим капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":
Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.