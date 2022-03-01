Лайма Вайкуле рассказала о своем музыканте, который сейчас находится в Киеве, и призвала остановить войну

Лайма Вайкуле поддержала Украину / Фото: скриншот

Лайма Вайкуле о войне в Украине знает не только из новостей. У себя в соцсетях певица рассказала, что ее музыкант вместе с семьей сейчас находится в Киеве в бомбоубежище.

Я предложила ему всяческую помощь. Я спросила, что могу для него сделать. А он мне ответил: "Лайма, вы просто улыбнитесь, чтобы это осталось в моей памяти, – поделилась певица.

Артистка, как и все, хочет, чтобы война поскорее закончилась.

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Нет войне! Нет смертям! Остановитесь, я вас умоляю! – сказала Лайма Вайкуле.

Пока одни звезды активно поддерживают Украину и не бояться говорить о вторжении России, другие предпочитают хранить молчание. Певица Ани Лорак после того, как ее украинские звезды стали просить озвучить позицию, запретила в Instagram, чтобы ее тегали в Stories и постах.

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