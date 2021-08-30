Лена Катина из Тату раскрыла подробности изнасилования в 11 лет: Помню это ощущение на руке

Лена Катина раскрыла новые подробности об изнасиловании в 11 лет / Фото: instagram.com/lenakatina

Ранее Катина шокировала новостью об изнасиловании, а теперь раскрыла новые подробности. Артистка верит, что освещение этой проблемы поможет подросткам, которые пережили подобное.

Мне было 11 лет. Я возвращалась домой с дополнительных занятий. Было около трех часов дня. Я зашла в подъезд, вызвала лифт, и за мной зашел мужчина. Он нажал на 12 этаж. Я – на 10, а он потом на 7-й. У меня возникло странное чувство. А он сказал: "Будешь вести себя тихо, все будет хорошо", – вспомнила Катина в программе "Секрет на миллион".

Позже маньяк вывел Юлию из лифта и попросил снять штаны, начав трогать интимные места девочки.

Лена Катина, экс-солистка группы "Тату" / Фото: instagram.com/lenakatina

Потом он поставил меня на колени, вытащил свое достоинство и говорит: "Бери в рот". Я первый раз в жизни видела мужской половой орган. Ужасно об этом вспоминать...Я стала умолять его: "Пожалуйста, можно, я не буду этого делать", – рассказала Лена.

Маньяк откликнулся на мольбу Лены, но на этом весь ужас не закончился. Далее мужчина положил руку Катиной себе на член и начал мастурбировать.

Это было ужасно мерзко. Я до сих пор помню это ощущение на руке. Он себя удовлетворил, дальше отвел меня к лифтам, оттолкнул меня к стене и уехал.

После этого Лена долгое время работала с психологом и с мамой, ее долго мучили страхи и отвращение к мужчинам. К счастью, Катиной удалось проработать эту травму.

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