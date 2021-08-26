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Лена Катина из "Тату" заявила, что ее изнасиловали в детстве: Помню его лицо

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
26 августа, 14:53
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Экс-солистка популярной группы "Тату" никогда ранее не рассказывала о пережитом насилии. На момент инцидента Катиной было всего 11 лет. Только спустя годы артистка решила рассказать о случившемся
Лена Катина из группы "Тату" призналась, что пережила сексуальное насилие
Лена Катина из группы "Тату" призналась, что пережила сексуальное насилие / Фото: instagram.com/lenakatina

Не так давно Юлия Волкова, вторая участница "Тату", сделала сенсационное заявление о том, что продюсер группы когда-то заставил ее мастурбировать перед огромной толпой зрителей. Это признание шокировало многих поклонников. А теперь и Лена Катина поделилась своей ужасающей историей из детства.

До сих пор помню его лицо. Было так мерзко... Это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго работала. Готова об этом говорить, чтобы помочь другим подросткам с этим справиться, — рассказала 36-летняя певица на передаче "Секрет на миллион" пишет "СтарХит".

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Лена Катина, экс-солистка группы "Тату"
Лена Катина, экс-солистка группы "Тату" / Фото: instagram.com/lenakatina

К счастью, Лене удалось удачно пройти терапию и восстановить как физическое, так и ментальное здоровье. В 2013 году певица вышла замуж за музыканта Сашо Кузмановича. Через два года у пары родился сын Александр. В 2019-м Лена развелась с супругом. Спустя некоторое время она начала новые отношения, но своего избранника пока скрывает.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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