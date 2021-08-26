Лена Катина из "Тату" заявила, что ее изнасиловали в детстве: Помню его лицо

Лена Катина из группы "Тату" призналась, что пережила сексуальное насилие / Фото: instagram.com/lenakatina

Не так давно Юлия Волкова, вторая участница "Тату", сделала сенсационное заявление о том, что продюсер группы когда-то заставил ее мастурбировать перед огромной толпой зрителей. Это признание шокировало многих поклонников. А теперь и Лена Катина поделилась своей ужасающей историей из детства.

До сих пор помню его лицо. Было так мерзко... Это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго работала. Готова об этом говорить, чтобы помочь другим подросткам с этим справиться, — рассказала 36-летняя певица на передаче "Секрет на миллион" пишет "СтарХит".

Лена Катина, экс-солистка группы "Тату" / Фото: instagram.com/lenakatina

К счастью, Лене удалось удачно пройти терапию и восстановить как физическое, так и ментальное здоровье. В 2013 году певица вышла замуж за музыканта Сашо Кузмановича. Через два года у пары родился сын Александр. В 2019-м Лена развелась с супругом. Спустя некоторое время она начала новые отношения, но своего избранника пока скрывает.

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