Олена Катіна з "Тату" заявила, що її зґвалтували в дитинстві: Пам'ятаю його обличчя

Олена Катіна з гурту "Тату" зізналася, що пережила сексуальне насильство / Фото: instagram.com/lenakatina

Не так давно Юлія Волкова, друга учасниця "Тату", зробила сенсаційну заяву про те, що продюсер гурту колись змусив її мастурбувати перед величезним натовпом глядачів. Це зізнання шокувало багатьох шанувальників. А тепер і Олена Катіна поділилася своєю жахливою історією з дитинства.

До сих пір пам'ятаю його обличчя. Було так бридко... Це було жахливо бридко. Я зараз про це розповідаю без сліз, бо це опрацьовано з психологом. Я дуже довго працювала. Готова про це говорити, щоб допомогти іншим підліткам з цим впоратися, – розповіла 36-річна співачка на передачі" Секрет на мільйон" пише "СтарХит".

Олена Катіна, екссолістка гурту "Тату" / Фото: instagram.com/lenakatina

На щастя, Олені вдалося вдало пройти терапію і відновити як фізичне, так і ментальне здоров'я. У 2013 році співачка вийшла заміж за музиканта Сашо Кузмановича. Через два роки у пари народився син Олександр. У 2019-му Олена розлучилася з чоловіком. Через деякий час вона почала нові стосунки, але свого обранця поки приховує.

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