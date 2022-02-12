Леонардо Ди Каприо накинулся на фастуфуд, а Мадонна засветилась с отекшим лицом: ТОП-5 фото папарацци

Звезды, которых папарацци застали врасплох. / Фото: Getty Images

Стать знаменитым и кумиром миллионов, наверное, мечтают все – роскошная жизнь, слава, деньги... Но не забываем, что популярность имеет и обратную сторону – вездесущие папарацци постоянно пытаются получить эксклюзивный кадр, и часто он получается не очень то и красивым. То Натали Портман "поймали" без мейка , то Леонардо Ди Каприо – совсем не в форме.

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 случаев, когда фотографы застали знаменитостей прямо врасплох.

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Бритни Спирс

Все мы знаем, через какой ад пришлось пройти поп-диве, что с ней произошло за эти годы и какие скандалы вокруг ее имя были. Бритни была и остается в центре внимания, так что папарацци всегда пытаются сфотографировать звезду в "лучшем" образе.

Бритни Спирс / Фото: Instagram

Леонардо Ди Каприо

Звезда "Титанику" подарил своим фанам еще один чудесный мем! Папарацци "поймали" актера, когда тот наслаждался фастфудом. Лео попытался скрыться от внимания посторонних за капюшоном. Но фотографы узнали его сразу и не оставили в покое.

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Леонардо Ди Каприо / Фото: Instagram

Арнольд Шварценеггер

Актера ловили, когда он передвигался во время карантина по Лос-Анджелесу на велосипеде, а впоследствии – на армейском внедорожнике HMMWV. Кстати, когда Арнольд ездил на авто, то в кадре он появился в синих шортах и серой футболке с принтом досок для серфинга.

Арнольд Шварценеггер / Фото: Getty Images

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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Кажется, здесь комментарии излишни. Эта парочка постоянно находится в центре внимания после воссоединения.

Бен Аффлек и Джей Ло / Фото: Getty Images

Мадонна

Эпатажная звезда тоже умеет порадовать папарацци. Однажды ее сфотографировали во время велопрогулки, а впоследствии ее "поймали" в одном из Чикагских театров, честно говоря, не в самом привлекательном виде. За счет нескольких уколов красоты и филеров лицо артистки было набухшее.

Мадонна / Фото: Instagram

Это лишь несколько случаев, когда папарацци неожиданно застают селебретис. Поверьте, их гораздо больше.

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