Леонида Куравлева госпитализировали в тяжелом состоянии: сын назвал диагноз отца

Что известно о состоянии здоровья Леонида Куравлева / Фото: Instagram

Леонида Куравлева госпитализировали в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Артист жаловался на проблемы с дыханием и высокую температуру.

Сообщалось, что у звезды фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня" положительный тест на COVID-19. Василий – сын советского актера опроверг эту информацию.

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Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей, – сказал сын Куравлева в комментарии ТАСС.

Сын Леонида Куравлева рассказала о состоянии здоровья отца

Однако наследник актера не стал комментировать информацию, что отца доставили в больницу из дома престарелых.

Состояние здоровья Леонида Куравлева сейчас

Как сообщаются инсайдеры, у актера поражены легкие. Актер находится на кислороде под круглосуточным наблюдением медиков. Cостояние Куравлева попрежнему оценивается как тяжелое.

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Напомним, ранее стало известно, что советский актер страдал от гипертонии. Летом у него случился приступ, во время которого он потерял сознание.

Недавно мы сообщали, что 68-летняя советская актриса Елена Проклова оказалась в больнице с инсультом.