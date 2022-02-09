Леся Никитюк соблазнила фанатов длинными ножками и стройной фигурой в купальнике

Леся Никитюк показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк, которая недавно оказалась в курьезной ситуации по приезду к Киев из Хмельницкого, отправилась в отпуск на побережье Андаманского моря в Индийском океане.
Телеведущая, как опытный путешественник, делиться с поклонниками всеми подробностями своего отдыха на островах. Видео и фото Никитюк постит в своем Instagram.
По прилету в Пхукет телезвезда сдала тест на коронавирус и только после отрицательного результата отправилась наслаждаться отпуском.
Никитюк не упустила возможности продемонстрировать коллекцию своих новых купальников. В нескольких из них телеведущая уже успела сделать соблазнительные фото.
Боже, а что это блестит на Пхукете? А это я! Я – золото, – подписала фотографию в золотистом купальнике-боди Никитюк.
Но, судя по всему, поклонников ждут еще много секси-фото Леси в пляжных образах. В Instastories даже запереживала, что не успеет показать все наряды за отпуск.
А чтобы фигура в откровенных образах всегда была подтянутой и стройной, даже на отдыхе Леся не забывает о тренировках. Телеведущая отправилась заниматься спортом в соблазнительном светоотражающем наряде.
А чтобы отпуск удался и Лесю лишний раз не тревожили, она решила закрыть свой профиль в Instagram. Поэтому теперь фото телеведущей могут видеть только подписанные на нее фанаты.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк снова оказалась в центре скандала с коллегой по цеху Алексеем Дурневым, который сравнил телеведущую с героиней из сериала "Эмили в Париже".