Дурнев сравнил Лесю Никитюк с вульгарной воровкой из сериала "Эмили в Париже"

Известный блогер намекнул на то, что скандальная героиня американского сериала похожа на телеведущую Лесю Никитюк

Леша Дурнев снова пошутил над Лесей Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/aleksey_durnev

О враждебных отношениях Алексея Дурнева и Леси Никитюк известно давно. Конфликт начался, когда блогер, который обозвал радиоведущую Анну Свиридову пенсионеркой, запустил свое YouTube-шоу "Дурнев смотрит сториз" и начал высмеивать телеведущую.

Она такой юмор не поняла и заявила, что он лишь "пиарится на ее имени". С тех пор, Леша в шоу ее не упоминает и меняет голос Никитюк.

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Но это не помогло им примириться и вот Дурнев снова не упустил возможность потролить знаменитость на фоне нового скандала с Netflix. Блогер сравнил телеведущую с героиней сериала "Эмили в Париже".

Все кенселять Нетфликс из-за того, что там показали Лесю Никитюк, – пошутил Алексей у себя в Instagram.

Скриншот: Instagram

Речь идет о девушке Петре – украинке, которая прилетела во Францию из Киева. Она вульгарно себя ведет, безвкусно одевается и даже хотела своровать брендовые вещи в магазине.

Украинские зрители возмутились такому виденью наших граждан западными режиссерами, поэтому в Сети начался настоящий скандал. Пользователи массово высказывают претензии в сторону Netflix.

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По мнению Дурнева, это произошло из-за схожести Леси с персонажем сериала. Телеведущая на это пока что никак не отреагировала.

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