Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк рассказал, что сделает с осколком от снаряда, который ранил его в бою

Андрей Хлывнюк планирует выставить на аукцион осколок, ранивший его лицо / Фото: instagram.com/andriihorolski

В конце марта Андрей Хлывнюк получил ранение во время минометных обстрелов российскими оккупантами. Так, от осколков снаряда пострадало лицо артиста.

Как выяснилось, фронтмен "Бумбокса" до сих пор не выбросил обломок российской мины. В интервью Дмитрию Гордону музыкант объяснил, что хочет выставить его на аукцион!

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Я специально положил его в карман, чтобы я его не выбросил. Я думал иногда, чтобы выбросить его к чертям. Думаю сделать из него кулон и выставить на аукцион. Это обломок российской мины, кажется, 120-миллиметровой, которой пытались "денацифицировать" меня лично, – объяснил артист.

Андрей Хлывнюк заявил, что прошлой жизни, которая была до 24 февраля, больше не будет. Артист посоветовал забыть об этом, ведь "не возможно проснуться вчера". По его мнению, нужно жить сегодняшним днем и стремиться к лучшему, которое обязательно наступит.

Кстати, после ранения, когда артист находился в больнице, он лично пообщался с лидером легендарного Pink Floyd Дэвидом Гилмором. Впоследствии они вместе презентовали общий трек!

Напомним, недавно в Сети распространилась информация, что Андрей Хлывнюк поехал на восток Украины . Впрочем, сам артист официально это не подтверждал. Более того, он не рассказывает о своих передвижениях по Украине в целях безопасности.

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Ранее Андрей Хлывнюк обратился к российским военным с призывом сложить оружие и отступить. Музыкант уверяет, что наши воины до последнего будут отстаивать независимость Украины и бороться за свободу украинского народа!