Лилия Ребрик позировала в мокром бикини, демонстрируя стройную фигуру в Болгарии (фото)

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Еще недавно Лилия Ребрик в салатовом платье в обнимку с Андреем Диким были на открытии фестиваля, на котором они являются судьями, как уже пришло время возвращаться в Украину. Но перед отъездом телеведущая поделилась ярким фото, на котором продемонстрировала свою точеную фигуру.
На снимке, опубликованном в Instagram, Лилия Ребрик позирует в черном раздельном купальнике. Телеведущая сняла солнцезащитные очки и закрыла глаза, наслаждаясь моментом.
Мое море ... Было хорошо ... но домой ой как хочется! Киев, встречай, – написала Лилия Ребрик.
Лилия Ребрик на море в Болгарии / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Одной из первых прокомментировала фото Лилии ее коллега, актриса Наталка Денисенко. Поклонники телеведущей тоже были приятно удивлены таким кадром.
- Вау"
- "Боже, какая классная, гарнюня, красивая, самодостаточная"
- "Какое сказочное фото, и вы красавица, Лиля!"
Смотрите в ролике, как проходит утро Лилии Ребрик:
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