Лілія Ребрик позувала в мокрому бікіні, демонструючи струнку фігуру в Болгарії (фото)

Кілька днів тому телеведуча і її чоловік хореограф Андрій Дикий вирушили до Болгарії по роботі. Але зіркова пара не упустила можливості насолодитися променями сонця на пляжі

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ще на днях Лілія Ребрик в салатовій сукні обійнявшись з Андрієм Диким були на відкритті фестивалю, на якому вони є суддями, як уже прийшов час повертатися до України. Але перед від'їздом телеведуча поділилася яскравим фото, на якому продемонструвала свою витонченою фігуру.

На знімку, опублікованому в Instagram, Лілія Ребрик позує в чорному роздільному купальнику. Телеведуча зняла сонцезахисні окуляри та закрила очі, насолоджуючись моментом.

Моє море... Було добре... але додому ой як хочеться! Київ, зустрічай, – написала Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик на море в Болгарії / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Однією з перших прокоментувала фото Лілії її колега, акторка Наталка Денисенко. Шанувальники телеведучої теж були приємно здивовані таким кадром.

Вау "

"Боже, яка класна, гарнюня, красива, самодостатня"

"Яке казкове фото, і ви красуня, Ліля!"

Дивіться в ролику, як проходить ранок Лілії Ребрик:

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