LOBODA перестала скрывать свою младшую дочь и показала ее на фото: "Тиля такая прелесть!" (фото)

Светлана Лобода показала фото со своими дочками Тильдой и Евангелиной / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Недавно Натали Портман попала в объективы папарацци вместе со своим сыном. Алефу 10 и хотя актриса редко появляется с ним на публике, фанаты Портман знают, как выглядит ее сын.

А вот поклонникам Светланы Лободы везет меньше – певица не спешит показывать всем свою младшую дочь Тильду. И кто отец девочки – Светлана тоже не рассказывает.

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Зато накануне она опубликовала в Instagram-профиле новые фото с детьми. На кадрах с отпуска Лобода больше не прячет лицо Тильды и не закрывает ее собой.

Светлана Лобода показала новое фото с дочками / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода показала новое фото дочки Тильды / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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Фолловеры артистки радуются и в комментариях обсуждают, как подросла Тильда:

"Маленькая Тиля, боже! Какая она классная, милая"

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Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

"Тилля – прелесть"

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

"Тилля такая нежная! Божечки, красивые, до безумия"

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Кто отец младшей дочери Лободы?

Светлана Лобода о личной жизни рассказывать не любит. Если об отце ее старшей дочери Евангелины поклонникам известно, то имя папы Тильды артистка держит в тайне.

Многие думают, что второго ребенка она родила от немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Одно время Светлану часто видели с ним, она также снялась в его клипе. Однако слухи о своих отношениях звезды не комментируют.