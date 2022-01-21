LOBODA перестала скрывать свою младшую дочь и показала ее на фото: "Тиля такая прелесть!" (фото)

Светлана Лобода показала фото со своими дочками Тильдой и Евангелиной / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Недавно Натали Портман попала в объективы папарацци вместе со своим сыном. Алефу 10 и хотя актриса редко появляется с ним на публике, фанаты Портман знают, как выглядит ее сын.
А вот поклонникам Светланы Лободы везет меньше – певица не спешит показывать всем свою младшую дочь Тильду. И кто отец девочки – Светлана тоже не рассказывает.
Зато накануне она опубликовала в Instagram-профиле новые фото с детьми. На кадрах с отпуска Лобода больше не прячет лицо Тильды и не закрывает ее собой.
Фолловеры артистки радуются и в комментариях обсуждают, как подросла Тильда:
- "Маленькая Тиля, боже! Какая она классная, милая"
- "Тилля – прелесть"
- "Тилля такая нежная! Божечки, красивые, до безумия"
Кто отец младшей дочери Лободы?
Светлана Лобода о личной жизни рассказывать не любит. Если об отце ее старшей дочери Евангелины поклонникам известно, то имя папы Тильды артистка держит в тайне.
Многие думают, что второго ребенка она родила от немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Одно время Светлану часто видели с ним, она также снялась в его клипе. Однако слухи о своих отношениях звезды не комментируют.