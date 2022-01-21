LOBODA перестала приховувати свою молодшу дочку і показала її на фото: "Тіля така чарівна!" (фото)

Світлана Лобода показала фото зі своїми доньками Тільдою та Євангеліною / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нещодавно Наталі Портман потрапила до об'єктивів папараці разом зі своїм сином. Алефу 10, і хоча акторка рідко з'являється з ним на публіці, фанати Портман знають, як виглядає її син.

А ось шанувальникам Світлани Лободи щастить менше – співачка не поспішає показувати всім свою молодшу доньку Тільду. І хто батько дівчинки – Світлана теж не розповідає.

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Зате напередодні вона опублікувала в Instagram-профілі нові фото із дочками. На кадрах із відпустки Лобода більше не ховає обличчя Тільди та не закриває її собою.

Світлана Лобода показала нове фото із доньками / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода показала нове фото доньки Тільди / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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Фоловери артистки радіють і в коментарях обговорюють, як підросла Тільда:

"Маленька Тіля, боже! Яка вона класна, мила"

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

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"Тілля – краса"

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

"Тілля така ніжна! Божечки, гарні, до божевілля"

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Хто батько молодшої дочки Лободи?

Світлана Лобода про особисте життя розповідати не любить. Якщо про батька її старшої дочки Євангелини шанувальникам відомо, то ім'я папи Тільди артистка тримає в таємниці.

Багато хто думає, що другу дитину вона народила від німецького музиканта Тіля Ліндеманна. У свій час Світлану часто бачили з ним, вона також знялася в його кліпі. Проте чутки про свій роман зірки не коментують.