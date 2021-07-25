Лобода поделилась трогательными фото с новорожденным сыном Анатолия Анатолича: Захотелось снова

Светлана Лобода прилетела в Киев к Анатолию Анатоличу и его семье / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Недавно у ведущего программы "Ранок з Україною" Анатолия Анатолича и его супруги Юлы родился сын. Пара также воспитывает двух дочек – Алису и Лолиту.
Поздравить родителей с еще одним ребенком решила Светлана Лобода, которая живет и работает в России. Она погостила у звездной пары и сделала несколько фото с новорожденным.
Такие нежные ручки, ножки, такой сладкий малыш. Я поздравляю вас, мои дорогие, – написала в посте LOBODA.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
Фолловерам Светлана также призналась, что соскучилась по ощущениям, которые испытывают родители про рождении ребенка. Неужто певица захочет снова родить?
Так соскучилась по этому ощущению... захотелось снова, – добавила Лобода.
Несколько дней назад Светлана Лобода приехала в Киев. Певица презентовала новую песню, посетила несколько радиостанций и анонсировала концерты в Украине.
Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial
В частности, LOBODA выступит в одесском клубе в августе. На официальном сайте заведения стоимость билета на концерт стартует от 1300 гривен. Как отреагировала Сеть на предстоящий концерт – смотрите в нашем материале.
Анатолий Анатолич и Юла поженились в 2011 году. У супругов также есть две дочки: 10-летняя Алиса и 8-летняя Лолита. Ранее счастливые родители признавались, что планировали третьего ребенка – как и два предыдущих раза, они подошли к этому вопросу со всей ответственностью.
Как дети звезд реагируют на новость о пополнении в семье – смотрите в сюжете:
Ранее мы сообщали, что Анатолий Анатолич подарил супруге белый "Гелендваген".
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