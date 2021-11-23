Лобода умилила Сеть фото с подросшей дочерью: Копия мамы

Светлана Лобода показала новые фото со старшей дочкой Евангелиной / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Светлана Лобода, которая недавно дала первое большое интервью в Украине, старается все свое свободное время посвящать дочкам. У себя в Instagram певица решила поделиться новым совместным фото со старшей дочкой Евангелиной.
Певица позировала в белых джинсах и серебристой дубленке. А вот ее дочка предстала в джинсах-клеш и дутом пуховике фиолетового цвета.
Светлана Лобода с дочкой Евангелиной / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Светлана Лобода с дочкой / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Светлана Лобода со старшей дочкой / Фото: instagram.com/lobodaofficial
В комментариях подписчики оставили много комплиментов маме и дочке.
- "Какие красивые и стильные"
- "Подрастает смена Свете"
- "Какая красивая девочка. Как мама"
- "Какие вы красивые. Очень похожи"
- "Копия мамы"
Евангелина – дочь Светланы Лободы от гражданского брака с хореографом Андреем Царем. У певицы есть еще одна дочь, Тильда, которая родилась в 2018 году. Имя отца ребенка артистка не называет.
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