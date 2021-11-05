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Пришлось обратиться к батюшке – Лобода опровергла свою причастность к сатанизму на Муз-ТВ

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
5 ноября, 19:10
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Известная исполнительница заявила, что в ее выступлении на "Муз-ТВ", которое раскритиковали зрители, нет демонических элементов. После обвинений ей пришлось обращаться к батюшке
Светлана Лобода не считает свое выступление сатанинским
Светлана Лобода не считает свое выступление сатанинским / Фото: Скриншот из YouTube

Летом этого года Светлана Лобода выступила на премии "Муз-ТВ" с масштабным номером на песню "Молоко". Вслед за Филиппом Кирковым, который назвал очень похожим выступление, да и весь образ Лободы, на фрагмент концерта всемирно известной певицы Бейонсе, его раскритиковали множество медиа и зрители.

Многим поклонникам не понравилась сама концепция номера, где певица, полуобнаженная танцевала на огромном кресте – за это ее массово обвинили в сатанизме. Поэтому артистке пришлось обратиться за помощью к своему духовному наставнику. В новом интервью Лобода рассказала не только историю создания номера, но и призналась, что ее очень расстроили обвинения.

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Там полилось такое в интернете. Я позвонила своему батюшке и говорю: "Посмотрите номер, здесь есть что-то от бесовщины?" У меня есть батюшка мой, с которым я постоянно на связи. Меня это обидело, потому что я так не считаю. Неужели я несу в массы что-то связанное с бесами, с демонами? У меня этого нет, я этого не чувствую, – вспоминает исполнительница.

Фото: YouTube

Кроме концепции номера, поклонники осудили схожесть с западными певицами, как в танцевальной части выступления, так и в самом образе Лободы.

Мы разбирали эту историю с моими стилистами, потому что они готовили образы. Я всем изначально очень четко дала задачу: "Сделайте так, чтобы не было ни на что похоже. Это очень важно, чтобы не было пересечений. Эту тему много раз использовали разные артисты, сделайте правильно". И потом делали скриншоты крупного плана, где видно кусочек золота у меня и у нее – вот, мол, посмотрите какие одинаковые костюмы. Это так смешно, – говорит Светлана.

Смотрите полное интервью Светланы Лободы Маше Ефросининой:

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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