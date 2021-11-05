Лобода засветила идеальную фигуру в едва заметном бикини (фото)

Светлана Лобода показала стройную фигуру / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Светлана Лобода, которая недавно презентовала черно-белый клип, не скрывает, что регулярно занимается спортом. Результаты тренировок артистка смело демонстрирует на пляже – в соцсети Лобода показала себя в купальнике.
Певица сейчас отдыхает у моря со своими дочками – старшей Евангелиной и младшей Тильдой. В сторис Светлана опубликовала несколько кадров – на одном, она запечатлена в светлом купальнике:
LOBODA похвасталась стройной фигурой, плоским животом и длинными ногами, пройдясь по песку.
На втором кадре певица показала со спины Евангелину и Тильду. Лицо младшей дочери она все еще скрывает от подписчиков. Единственное, что можно заметить – какие роскошные длинные волосы у девочек Лободы.