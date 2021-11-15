Лопес переживает, что они с Аффлеком стали отдаляться друг от друга

Дженнифер Лопес переживает из-за отношений с Беном Аффлеком / Фото: Getty Images, instagram.com/jlo

Ранее источник из окружения пары рассказывал, что вынужденная разлука только укрепила отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Теперь же, по информации других инсайдеров, у пары не все так гладко. Об этом пишет OK!

Дженнифер Лопес переживает, что из-за вынужденной разлуки отношения пары охладели, а Бен немного отдалился. В то же время самого актера устраивает, что они сейчас не могут часто видеться.

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На самом деле он наслаждается перерывом, потому что ему нужно немного отдыха от отношений, – рассказал инсайдер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

По словам источников, Дженнифер Лопес это поняла и теперь переживает за отношения с Беном Аффлеком.

О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

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Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

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