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Вынужденная разлука укрепила отношения Джей Ло и Бена Аффлека – инсайдер

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 07:46
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У Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сейчас съемки в разных городах и нет возможности часто видеться. Но пара, по возможности, старается встретиться хоть на несколько часов
Инсайдер рассказал новые подробности об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Инсайдер рассказал новые подробности об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Выходные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели вместе. Папарацци сфотографировали, как одна из самых обсуждаемых пар прощалась на взлетной полосе перед отлетом певицы в Ванкувер,где сейчас Лопес снимается в новом проекте для Netflix.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели вместе выходные
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели вместе выходные / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Пока поклонники умилялись новым фото голливудских звезд, инсайдер изданию People рассказал, как сейчас складываются отношения пары.

По словам инсайдера, Бен и Дженнифер стали относится друг к другу еще более трепетно и на это повлияла вынужденная разлука из-за съемок в разных городах.

Дженнифер и Бен провели выходные вместе в Лос-Анджелесе, у них очень напряженный рабочий график, но они используют любую возможность проводить время вместе. Несколько раз Дженнифер летала в Остин всего на несколько часов перед возвращением на съемки в Ванкувер. Они тяжело переносят разлуку, – признался инсайдер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стараются как можно больше времени проводить вместе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стараются как можно больше времени проводить вместе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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По словам источника, Дженнифер не устает рассказывать, какой потрясающий Бен. Он делает ее очень счастливой.

Похоже, расстояние заставляет их еще больше ценить свои отношения, – добавил инсайдер.

О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

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Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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