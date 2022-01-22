Лорак, Кароль или Повалий? Украинцы назвали самую надоевшую звезду

Известно, кого из украинских звезд украинцы считают наиболее надоевшей / Фото: Instagram

За новостями шоу-бизнеса следят 29% жителей городов Украины с населением 50к+ в возрасте 18-60 лет.

36% заявляют, что есть звезды, новости о которых им надоели. Чаще всего в качестве такой звезды отмечают Ани Лорак (38% среди тех, кому надоели новости о звездах).

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Новости об Ани Лорак надоели украинцам / Фото: instagram.com/anilorak

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

Возможно, об Ани Лорак так часто пишут в связи с тем, что она постоянно гастролирует по России, а теперь намерена вернуться с концертами по Украине. Также звезда балует поклонников фото в купальниках, часто меняет прически. К тому же фанаты периодически подозревают у Лорак пластические операции.

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Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research в партнерстве с телеканалом "Украина" методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 19 января 2022 года с 15:25 по 20 января 2022 года до 08:30. Размер выборки: 1000 респондентов.

Для справки:

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Gradus – система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

– система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus.

Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и более.

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Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Также смотрите, как выглядят родители Ани Лорак.