Любимица Путина Анна Нетребко показала свою циничную сущность: "Да, я хочу усидеть на двух стульях!"

Анна Нетребко хочет усидеть на двух стульях / Фото: Коллаж: Сегодня

Анна Нетребко давно уже живет в Вене и работает за границей. Ее знают как пророссийскую персону и фаворитку президента-диктатора. После нападения РФ на Украину она соблюдала тактику молчания, думая, что такая позиция спасет ее от отмены концертов. Но, карьера российской артистки пошла насмарку.

Вскоре Нетребко решила "осторожно" осудить войну в Украине, надеясь, что это поможет ей удержаться на плаву. Но и здесь оперная дива не угадала – ее обвинили в корысти и двуличности. Как сообщает DW, на артистку обрушилась критика со всех сторон: на Западе ее называют пророссийской, а на РФ – предательницей.

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Да, я не могу угодить всем. Ну и ладно, я могу с этим жить. И да, я хочу усидеть на этих двух стульях или даже на трех, если нужно. Однажды люди поймут, что я не предательница своей родины и что я не против Украины. Я пытаюсь оставаться человеком, – рассказала Нетребко.

Анна Нетребко / Фото: Getty Images

Артистка назвала "неправильным" то, что сейчас происходит. При этом она заверила, что любит свою родину и происхождение.

Я, конечно, против этого ужасного насилия. Я знаю много судеб, людей, которые попали под бомбежку, людей, которые вынуждены были бежать. Мы много говорим об этом друг с другом, это трогает меня до глубины души. Но я не могу изменить эту ситуацию, – отмечает певица, у которой, по ее словам, в Украине много друзей, за которых она переживает.

Как утверждает Нетребко, в 2012 году она верила в благие намерения Путина и поэтому проголосовала за него. Тогда же она сама согласилась стать сторонником диктатора. Певица говорит, "было бы неразумно отказаться".

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Анна Нетребко в очередной раз дала понять – она мастер переобуваться.

Напомним, ранее Михаил Ефремов согласился ради свободы "продать" свою совесть – он поддержал войну в Украине ради досрочного освобождения.