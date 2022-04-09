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Мастер переобувания: Анна Нетребко оправдалась за критику рашистов, после того, как лишилась работы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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9 апреля, 18:54
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Любимицу российского президента сперва выгнали из нью-йоркской Metropolitan Opera, а потом из Новосибирского театра
Российская оперная певица передумала отказываться от России
Российская оперная певица передумала отказываться от России / Фото: Коллаж: Сегодня

Известная оперная певица Анна Нетребко давно работает за границей. Но после того, как россия напала на Украину, артистка лишилась работы. Ведь никто не хочет иметь ничего общего с убийцами.

Сперва Нетребко выгнали из Metropolitan Opera, а со временем, когда она вроде бы осудила войну, которую развязала ее страна, осталась без места в Новосибирском театре оперы и балета.

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Анна Нетребко изменила свою риторику после того, как осталась без работы
Анна Нетребко изменила свою риторику после того, как осталась без работы / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Нетребко публично открестилась от путина, ее обвинили в корысти – якобы ее риторика лишь способ подстроиться под ситуацию и не остаться без прибыли.

Теперь же Анна решила прояснить некоторые свои высказывания – она записала видео, в котором подчеркнула, что "не против своей Родины" и что она – "обычный человек".

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Ни в чем ни перед кем оправдываться не собираюсь, но разъяснить кое-что нужно. Против своей Родины я не шла и не пойду. И для этого не нужно делать какие-то громогласные заявления, которые сейчас все от нас требуют. Ну и что, сказал ты это, дальше что? Тебя возненавидела одна половина человечества, если не сказал — возненавидела другая. Правильно надо жить таким людям, как мы, простым людям, артистам, не политикам. И мы им покажем единственную правильную точку зрения и позицию, которая должна быть в такой ненормальной ситуации, – сказала Нетребко в видео, опубликованном в Instagram.

Анна Нетребко снова оправдалась за свои слова / Скриншот: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Ожидаемый ход от россиянки, которая ранее поддержала террористов. В 2014 году она передала миллион рублей для театра в оккупированном Донецке, вручив чек Олегу Цареву.

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Олег Царев и Анна Нетребко / Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Ранее российский певец Лев Лещенко заявил, что не понимает, почему к российским артистам применяют санкции.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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