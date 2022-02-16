Любимому сыну Елизаветы II придется выплатить 12 млн долларов, чтобы замять дело об изнаcиловании

Принцу Эндрю удалось урегулировать секс-скандал / Фото: Getty Images

Похоже, скоро королевская семья сможет выдохнуть. Принц Эндрю выплатит Вирджинии Джуффре денежную компенсацию, чтобы избежать суда. Как сообщает Daily Telegraph, любимый сын королевы выплатит американке 12 миллионов долларов в качестве отступных при урегулировании дела об изнасиловании.

По информации инсайдеров, часть суммы даст Елизаветы II, которая и так помогала финансово сыну и оплачивала услуги адвокатов.

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Из соцсетей удаляют аккаунты принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии / Фото: Getty Images

Сообщается, что около неделе адвокаты принца Эндрю и и Вирджинии Джуффре вели переговоры.

Напомним, ранее стало известно, что принц Чарльз запретил брату появляться на публике из-за секс-скандала. К слову, именно старший сын королевы настаивал, чтобы принц Эндрю мирно урегулировал вопрос.

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Напомним, Вирджиния Джуффре заявила, что принц Эндрю изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Член королевской семьи отрицал свою вину и утверждал, что не знаком с Вирджинией.

Однако в Сети есть фотография, сделанная в 2001 году, на которой молодой принц Эндрю запечатлен с девушкой.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

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Затем адвокаты герцога заявили, что, "если между принцем и Вирджинией Джуффре и происходила какая-либо "сексуальная активность", то это было по обоюдному согласию".

После скандала принц потерял свои военные звания, королева сказала, что он больше не будет представлять ее интересы и королевской семьи.

Ранее мы рассказывали, Кейт Миддлтон может возглавить гренадерскую гвардию вместо принца Эндрю.