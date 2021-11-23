Любит спорт, собак и путешествия: что публикует в своем Instagram новый "Холостяк"

Холостяк Александр Топольский в Instagram / Фото: instagram.com/alexander_topolsky/

Аккаунт главного героя шоу "Холостяк", имя которого стало известно совсем недавно, в Instagram активно набирает фолловеров. Сейчас на странице Александра Топольского 22 тысячи подписчиков и с каждым днем это число растет.

Еще до своего участия в проекте Топольский активно вел свои соцсети и часто делился кадрами путешествий, тренировок и домашних будней.

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Фото – instagram.com/alexander_topolsky

Известно, что холостяк вот уже 10 лет живет в Америке. Там ему удалось построить свой успешный бизнес, связанный с недвижимостью. Кроме этого, Топольский – начинающий актер и модель, поэтому на его странице можно увидеть закулисье съемок и фотосессий.

Фото – instagram.com/alexander_topolsky

Холостяк сейчас живет в Майями, а на его странице можно увидеть множество солнечных пейзажей южного побережья Флориды. Но, не Майями единым, Топольский с радостью публикует фото и видео из поездок в Малибу и Лос-Анджелес. А секрет красочных фото из путешествий – новый стильный смартфон.

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Поклонницы шоу уже успели оценить идеальную физическую форму Александра. Не удивительно, ведь холостяк много времени проводит в спортзале, где занимается силовыми тренировками. А в Калифорнии предприниматель освоил серфинг.

Топольский часто говорит в своих Instastories о том, что хочет своим примером мотивировать других людей регулярно заниматься физическими нагрузками и больше времени уделять своему здоровью и телу.

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Фото – instagram.com/alexander_topolsky

Под своими постами бизнесмен часто пишет мотивирующие цитаты, которые могут найти отклик у подписчиков. Александр не понаслышке знает, что самостоятельно начать свое дело очень сложно и всегда нужен толчок вперед.

Фото – instagram.com/alexander_topolsky

В своем Instagram холостяк поделился и тем, что у него есть пёс. Его бизнесмен взял в приюте в Беверли-Хиллз несколько лет назад, с тех пор собака стала верным другом Александра и тот часто постит публикации с любимцем у себя в ленте и Instastories.

Я никогда не понимал необходимость заводить собак только с хорошей родословной за немалые деньги. По-моему, спасти жизнь животному, взяв из приюта, намного КРУЧЕ + сэкономите деньги :) – написал под постом Топольский.

Фото – instagram.com/alexander_topolsky

Стоит отметит, что чувство юмора у нового участника шоу присутствует. Александр не упускает возможности написать очередную шутку под своим постом, а как известно, девушки любят мужчин, с которыми можно посмеяться.

Еду на огород поливать огурцы, – пошутил под фото с элегантном костюме Топольский.

Фото – instagram.com/alexander_topolsky

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