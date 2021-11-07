Любовь Успенскую обвинили в воровстве песни. Певица ответила

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Несколько месяцев назад автор песни запретила Любови Успенской петь песню "По полюшку" на концертах. Наталья заявила, что певица нарушила договоренность и не выплачивает авторские начисления за трек.
Пр словам Лапиной, она подписала договор с певицей согласно которому должна была получать авторские отчисления за каждое исполнение песни, выпуск ее на любых носителях и скачивание на цифровых платформах.
У меня просто все воруют. Сама звезда в курсе. И сама, наверняка, в доле. Я даже не сомневаюсь. Я написала хит. Его поет вся страна. Каждая собака в ТikTok. Все миллионные просмотры – это мои деньги тоже. Очень много народу скачало песню. Море концертов. Я не видела ни одного отчета, ни одного рубля. Я выгляжу полной дурой, – сказала Лапина.
Любовь Успенская несколько месяцев не комментировала обвинения Натальи Лапиной, но теперь певица решила нарушить молчание.
Женщина в неадеквате. У меня все права куплены. У нее крыша съехала. Она просто не знает, как сегодня на себя обратить внимание. У меня права защищены, – заявила Любовь Успенская журналистам программы "Ты не поверишь".
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