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Успенская считает, что Собчак хайпится на ДТП: Она говорит больше о себе и деньгах

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
14 октября, 09:02
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Певица говорит, что многие просили ее прокомментировать аварию, в которую попала российская ведущая. По мнению Успенской, жалеть нужно не Собчак, а того, кто пострадал больше нее
Успенская прокомментировала смертельное ДТП с Собчак
Успенская прокомментировала смертельное ДТП с Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/uspenskayalubov_official

Накануне Ксению Собчак допросили в качестве свидетеля в деле о ДТП в Сочи. И пока ведущая возмущена тем, что сотрудники полиции сфотографировали ее во внутреннем дворе МВД и продали кадры журналистам, певица Любовь Успенская разгромила звезду в своем посте в Инстаграм.

Артистка отметила, что больше хотела бы говорить не о Собчак, а о тех, кого уже не вернуть. Она подчеркнула, что Ксения – это не тот человек, с которым бы она хотела поддерживать приятельские отношения, но выразила ей сочувствие.

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Я выражаю ей свое сожаление о том, что она оказалась в этой ситуации. Но мое мнение однозначно: нельзя ранжировать людей по достатку и социальному статусу. Деньги – далеко не самое главное в жизни. Это я прочувствовала и на себе. Ксения жива. Для неё это неприятная история, но она жива. Прежде всего стоит говорить о тех, кого уже не вернуть. И их жизни ни чуть не менее ценные, чем Ксении Собчак или моя собственная, – написала Любовь Успенская.

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Певица также выразила мысль, что Ксения, когда писала первый пост об аварии, была "не способна сформулировать свои мысли правильно", потому говорила больше "о себе и деньгах".

Вспомнила Успенская и то, как Ксения Собчак позволила себе дать оценку дочери певицы:

В свое время Ксения говорила о моей дочери как об избалованном, "золотом" ребенке. Но моя дочь, если и причинила вред, то только внутри своей семьи.

Что известно о ДТП с Собчак

В субботу, 9 октября, следуя из Адлера в Красную Поляну, столкнулись Mercedes и Volkswagen, когда водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона. Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, а ее подруга и водитель были госпитализированы.

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Ксения Собчак находилась в одном из авто, на пассажирском сидении, и сама получила травмы при столкновении.

Водитель такси, в котором ехала Собчак, признал свою вину в смертельном ДТП. Ему предъявили обвинения и отправили под домашний арест на два месяца.

Подробнее о ДТП смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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