"Люди – прекрасні": актриса Вера Фармига зачитала стихотворение Симоненко в поддержку украинцев

Вера Фармига восхищается мужеством украинцев / Фото: instagram.com/verafarmiga

Прямо сейчас Украина страдает от военного вторжения России. Никто из нас не мог предположить, что мы будем жить в такое время, но реальность такова – каждый на своем месте старается приблизить победу над российским оккупантом. А эта статья призвана подарить дополнительную порцию вдохновения – в этот раз от Веры Фармиги.

Голливудская актриса украинского происхождения Вера Фармига снова поддержала украинцев в самое непростое время в современной истории. Она зачитала стихотворение Василия Симоненко "Люди – прекрасні" на украинском языке и опубликовала душевное видео в инстаграм, отметив, что безумно гордится единством и мужеством украинского народа.

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"Мы открыли наши сердца и души. Мы слышим вас, мы видим вас. И мы солидарны с вами. Украина – прекрасна и свободна! Вы защищаете прекрасную землю, боретесь и ежедневно восстаете против зла", – написала Вера Фармига.

Ранее артистка в соцсети, привлекая внимание всего мира к войне в Украине, уже публиковала многочисленные посты в поддержку – в частности отрывок гимна Украины, фото происходящего, советовала американцам посмотреть фильм "Зима в огне".

Мы благодарим актрису за неоценимую поддержку в этот непростой момент!

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Для тех, кто не в курсе, отметим, что Вера Фармига родилась в штате Нью-Джерси в семье эмигрантов из Украины — Майкла и Любомиры Фармиги. До шести лет Вера не говорила по-английски, училась в украинской греко-католической школе в городе Ньюарк, занималась украинскими народными танцами в фольклорном танцевальном ансамбле Syzokryli и была воспитанницей Пласта.

Напомним, вчера стало известно о том, что итальянцы Maneskin не приедут в Россию с концертами в рамках тура.

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