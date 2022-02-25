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Зірка Закляття та Marvel Віра Фарміга підтримала українців – вона родом з України

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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25 лютого, 10:57
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Українці отримують дедалі більше повідомлень зі словами підтримки від західних зірок
Віра Фарміга підтримала Україну під час війни
Віра Фарміга підтримала Україну під час війни / Фото: A&E, instagram.com/verafarmiga

Батьки Віри Фарміги – іммігранти із СРСР. Вона також має молодшу сестру – Таїсу. Обидві дівчата в дитинстві говорили українською та виховувалися в українсько-американській громаді в Ервінгтоні, Нью-Джерсі.

В Instagram Віра Фарміга опублікувала пост на підтримку України, вона також написала рядки з гімну та запостила у сторіс карту, де Україна позначена як "Не Росія".

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Скріншот: instagram.com/stories/verafarmiga

Таїса Фарміга теж написала в соц мережі, що підтримує Україну та український народ:

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Віра Фарміга знялася у фільмах "Початковий код", "Хлопчик у смугастій піжамі", серії "Закляття", серіалах "Мотель Бейтс" та "Соколіне око" студії Марвел.

Віра Фарміга у фільмі "Закляття" / Скріншот з відео

Її сестра Таїса Фарміга відома глядачеві з серіалу-антології "Американська історія жахів".

Таїса Фарміга у серіалі "Американська історія жахів" / Скріншот з відео

Раніше актор та музикант Джаред Лето звернувся до друзів з України через напад РФ. Звернути увагу та висловитися про напад на Україну закликала і зірка серіалів "Беверлі Гіллз, 90210" та "Всі жінки відьми" Шеннен Доерті.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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