Зірка Закляття та Marvel Віра Фарміга підтримала українців – вона родом з України

Батьки Віри Фарміги – іммігранти із СРСР. Вона також має молодшу сестру – Таїсу. Обидві дівчата в дитинстві говорили українською та виховувалися в українсько-американській громаді в Ервінгтоні, Нью-Джерсі.
В Instagram Віра Фарміга опублікувала пост на підтримку України, вона також написала рядки з гімну та запостила у сторіс карту, де Україна позначена як "Не Росія".
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Таїса Фарміга теж написала в соц мережі, що підтримує Україну та український народ:
Віра Фарміга знялася у фільмах "Початковий код", "Хлопчик у смугастій піжамі", серії "Закляття", серіалах "Мотель Бейтс" та "Соколіне око" студії Марвел.
Її сестра Таїса Фарміга відома глядачеві з серіалу-антології "Американська історія жахів".
Раніше актор та музикант Джаред Лето звернувся до друзів з України через напад РФ. Звернути увагу та висловитися про напад на Україну закликала і зірка серіалів "Беверлі Гіллз, 90210" та "Всі жінки відьми" Шеннен Доерті.