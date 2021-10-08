Måneskin "сплагиатили" самих себя: фанаты сравнили их новую песню с популярным треком группы

Måneskin выпустили новую композицию - MAMMAMIA / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Новый трек MAMMAMIA фанам напомнил песню I wanna be your slave, на которую Måneskin недавно выпустили клип на своем официальном YouTube-канале.

О схожести песен поклонники группы стали писать в комментариях под анонсом трека в Instagram-аккаунте Måneskin:

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"Почему эта песня звучит точно так же, как I wanna be your slave?"

"Звучит, как I wanna be your slave!"

"То же самое подумала!"

"Ты не одна, кто так думает! В таком же духе, а я надеялась услышать больше рока, чем попа."

Скриншот: Instagram

А теперь сравним песни

Вот, как звучит MAMMAMIA:

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А теперь напомним хит I wanna be your slave:

Кто такие Måneskin?

Måneskin – итальянский рок-коллектив, в состав которого входят четыре участника: 22-летний солист Дамиано Давид, 21-летняя басистка Виктория де Анжелис, 20-летний гитарист Томас Раджи и 20-летний барабанщик Итан Торчио.

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Слово måneskin в переводе с датского языка означает "лунный свет". Такое название группе предложила взять басистка Виктория, которая является наполовину итальянкой, наполовину датчанкой.

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