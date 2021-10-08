Måneskin "сплагіатили" самих себе: фанати порівняли їх нову пісню з популярним треком гурту

Måneskin випустили нову композицію - MAMMAMIA / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Новий трек MAMMAMIA фанам нагадав пісню I wanna be your slave, на яку Måneskin нещоавно випустили кліп на своєму офіційному YouTube-каналі.

Про схожість пісень шанувальники гурту стали писати в коментарях під анонсом треку в Instagram-акаунті Måneskin:

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"Чому ця пісня звучить так само, як I wanna be your slave? "

"Звучить, як I wanna be your slave!"

"Те ж саме подумала!"

"Ти не одна, хто так думає! В такому ж дусі, а я сподівалася почути більше року, ніж попу".

Скріншот: Instagram

А тепер порівняємо пісні

Ось, як звучить MAMMAMIA:

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А тепер нагадаємо хіт I wanna be your slave:

Хто такі Måneskin?

Måneskin – італійський рок-колектив, до складу якого входять чотири учасники: 22-річний соліст Даміано Давід, 21-річна басистка Вікторія де Анжеліс, 20-річний гітарист Томас Раджі і 20-річний барабанщик Ітан Торчіо.

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Слово måneskin в перекладі з датскьої мови означає "місячне сяйво". Таку назву гурту запропонувала взяти басистка Вікторія, яка є наполовину італійкою, наполовину датчанкою.

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