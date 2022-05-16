Måneskin поздравили Kalush Orchestra с победой в Евровидении, но их жутко захейтили

Maneskin поздравили Kalush Orchestra с победой в конкурсе, но попали под волну хейта / Фото: Getty Images, instagram.com/maneskinofficial

14 мая в Турине состоялся финал конкурса "Евровидение-2022" – победила Украина! Несмотря на то, что многим европейцам пришлась по душе песня Kalush Orchestra Stefania, в соцсетях до сих пор продолжаются горячие спорые по поводу победы группы в конкурсе. Многие уверены, что победа – это "добрый жест поддержки" Европы из-за того, что в стране продолжается война, которую развязала РФ.

Европейцы действительно поддержали нашу страну в такое непростое время, при этом нельзя забывать, что голосовали не только зрители, но и профессиональное жюри, да и сам трек высоко оценили многие слушатели не только в Европе, но и во всем мире.

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Да, Украина! Kalush Orchestra, это более чем заслуженная победа! В темные времена музыка всегда способна принести свет и сблизить всех. Спасибо! – написали Måneskin в Twitter.

Скриншот: Twitter

В комментариях свое недовольство выразили, конечно же, россияне (Россию в этом году дисквалифицировали), а также пользователи Сети и из других стран мира:

"Я разочаровываюсь в вас, ребята. Как вы можете поддерживать политическую победу?"

"Извините, но это означает, что "Евровидение" – это конкурс о политике. Украине нужна другая помощь"

"Евровидение должно быть конкурсом песни, не политики"

"Они победили из-за войны. Пусть они меня простят, но они не заслужили победу, конкурс "Евровидение" – нечестный"

"Они не заслужили победы, выиграли из-за войны"

Скриншот: Twitter

Однако очень многие комментаторы встали на защиту Украины!

"Украина сегодня проявила большую храбрость и представляла свою страну во время гребаной войны. Огромное уважение им!"

"Сколько еще людей скажут, что это политика? Но это пение, рэп и фолк. Очень запоминающийся бит, легкий припев, можно подпевать, уникальные костюмы. Реально, украинцы хороши в создании музыки, и даже несмотря на ситуацию, их песня была одной из лучших до всех событий"

"Хорошая музыка в исполнении украинской группы и солидарность всей Европы. Я вижу, что россияне и те, кто их поддерживают, не ценят ни того, ни другого. Для меня это еще одна причина поддержать Kalush Orchestra"

Тем, кто не согласен: хотели бы вы сейчас оказаться на месте украинцев? Любая поддержка ценна!"

Скриншот: Twitter

Ранее мы делали разбор нового скандала на "Евровидении" – почему украинское жюри поставило Польше 0 баллов.