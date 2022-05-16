Måneskin привітали Kalush Orchestra з перемогою в Євробаченні, але їх дуже захейтили

Maneskin привітали Kalush Orchestra з перемогою у конкурсі, але потрапили під хвилю хейту / Фото: Getty Images,

14 травня у Турині відбувся фінал конкурсу "Євробачення-2022" – перемогла Україна! Незважаючи на те, що багатьом європейцям припала до душі пісня Kalush Orchestra Stefania, у соцмережах досі тривають гарячі суперечки з приводу перемоги гурту у конкурсі. Багато хто впевнений, що перемога – це "добрий жест підтримки" Європи через те, що в країні продовжується війна, яку розв'язала РФ.

Європейці справді підтримали нашу країну в такий непростий час, при цьому не можна забувати, що голосували не лише глядачі, а й професійне журі, та й сам трек високо оцінили багато слухачів не лише у Європі, а й у всьому світі.

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Так, Україно! Kalush Orchestra, це більш ніж заслужена перемога! У темні часи музика завжди здатна принести світло та зблизити всіх. Спасибі! – написали Måneskin в Twitter.

Скріншот: Twitter

У коментарях своє невдоволення висловили, звичайно ж, росіяни (Росію цього року дискваліфікували), а також користувачі Мережі з інших країн світу:

"Я розчаровуюсь у вас, хлопці. Як ви можете підтримувати політичну перемогу?"

"Вибачте, але це означає, що "Євробачення" – це конкурс про політику. Україні потрібна інша допомога"

"Євробачення має бути конкурсом пісні, не політики"

"Вони перемогли через війну. Нехай вони мені вибачать, але вони не заслужили на перемогу, конкурс "Євробачення" – нечесний"

"Вони не заслужили перемоги, виграли через війну"

Скріншот: Twitter

Проте дуже багато коментаторів стали на захист України!

"Україна сьогодні виявила велику хоробрість і представляла свою країну під час грьобаної війни. Величезна повага їм!"

"Скільки ще людей скажуть, що це політика? Але це спів, реп і фолк. Дуже запам'ятовується біт, легкий приспів, можна підспівувати, унікальні костюми. Реально, українці знаються на створенні музики, і навіть незважаючи на ситуацію, їхня пісня була однією з найкращих до всіх подій"

"Гарна музика у виконанні українського гурту та солідарність усієї Європи. Я бачу, що росіяни і ті, хто їх підтримують, не цінують ні того, ні іншого. Для мене це ще одна причина підтримати Kalush Orchestra"

Тим, хто не згоден: чи хотіли б ви зараз опинитися на місці українців? Будь-яка підтримка цінна!"

Скріншот: Twitter

Раніше ми робили розбір нового скандалу на "Євробаченні" – чому українське журі поставило Польщі 0 балів.