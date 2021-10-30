Мадонна в корсете и чулках воссоздала образ мертвой Мэрилин Монро (фото)

/ Фото: Инстаграм

Мадонна поделилась в Instagram новой серией снимков для американского издания V Magazine, которая стала воплощением последней фотосессии Мэрилин. Тогда она фотографировалась в отеле в 1962 году – это год смерти киноактрисы, которая не теряет свою популярность до сих пор.

То, что должно было быть обычной трехчасовой сьемкой, превратилось в трехдневный кутеж, который продолжался днем и ночью. Пить, смеяться, фотографировать, редактировать, спать, а затем делать больше фотографий – это то, чем звезда занималась ради получения правдивых и ярких снимков.

Реклама

Фото: Instagram

Мы не были заинтересованы в точном воссоздании образа. Когда я отправил фотографии Мадонне, ее действительно поразила сияющая хрупкость Мэрилин в тот момент ее жизни. Мы решили найти номер в отеле и попытаться запечатлеть связь между знаменитостью и камерой, тайну и волшебство этого творческого сотрудничества. Я надеюсь, что мы отдали должное великой работе Берта Стерна и Мэрилин Монро, – говорит фотограф Кляйн Джереми О'Харрис.

На кадрах певица позировала в белоснежном корсете, украшенном цепью с огромными камнями. Дополнила исполнительница образ чулками и меховой накидкой. Хотя организаторы сьемки не стремились полностью скопировать Мэрилин Монро, некоторые неизменные детали ее образа стилисты все-таки перенесли на Мадонну – узнаваемую укладку и неяркий макияж.

Фото: Instagram

Фотографии демонстрируют развлечения, которые любила Монро – шумные компании и выпивку. На одном из снимков певицу перевоплотили в уже скончавшуюся актрису: в одних колготках, перчатках и туфлях она лежит спиной к фотографу.

Фото: Instagram

Читайте также:

Реклама