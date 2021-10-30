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Елена Филонова показала белый гроб подруги: Прошу меня не осуждать (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
30 октября, 15:24
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Телеведущая получила множество критики в соцсетях из-за кадров с кладбища. Как оказалось, Елена потеряла близкую подругу и решила таким образом поделится горем со всеми
Елену Филонову раскритиковали в Instagram
Елену Филонову раскритиковали в Instagram / Фото: Инстаграм

Украинская блогерша и ведущая продемонстрировала миллиону своих подписчиков в Instagram собственноручно заснятые кадры с кладбища, где хоронили ее близкую подругу. На коротком смонтированном ролике видно, как белый гроб погружают в яму в сопровождении траурной музыки.

В дополнение к этому, Лена опубликовала целый ряд фотографий похоронной тематики – показала себя в очках с большим букетом белых роз на фоне врат кладбища и даже поделилась снимком труны с покойницей.

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Мне плохо, очень плохо. Я сама не своя, не верю. Прошу не осуждать, я переживаю по-своему, мне необходимо поделится, – подписала публикацию Филонова.

Фото: Instargam

Но многие подписчики, конечно же, не поняли такого поступка Елены и засыпали ее обвинениями в том, что неэтично обнародовать кадры такого содержания. Критика буквально довела ведущую до слез и она, не скрывая эмоций и объясняясь рыдала на нескольких следующих сториз.

Я живу в современном мире и показываю все как есть, имею право говорить о таких моментах с болью в душе. Ушел хороший человек и я страдаю по нему по-своему, это нормально говорить о наших чувствах сегодня – заявила блогерша.

Фото: Instargam

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