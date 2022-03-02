Макаревич озадачил "поклоняющихся" Путину россиян: Ракеты начнут падать на Москву. Вопрос времени

Андрей Макаревич предупредил россиян, что в природе все возвращается. / Фото: Instagram

Известный музыкант Андрей Макаревич продолжает противостоять Кремлю и требовать оставить Украину в покое. Еще в первые дни нападения РФ на нашу страну артист призвал остановить "это сумасшествие".

Сейчас же Макаревич опубликовал новый месседж в Facebook. Он обратился к тем, кто поддерживает Путина и его войну против Украины.

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Музыкант посоветовал россиянам не радоваться обстрелам и бомбардировкам Украины и мирных жителей, потому что это рано или поздно может произойти с ними.

Певец не исключил ракетные удары, например, по Москве или Санкт-Петербурге в будущем, как сейчас в Киеве и Харькове. Это только вопрос времени.

Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер... Да, из Украины не долетит. Поэтому их бомбить не страшно, да? Но история (как и природа) устроена так, что все возвращается. Рано или поздно. Вопрос времени, как говорит президент, – написал Макаревич.

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Напомним, кроме сознательных и оппозиционных людей в РФ, есть еще и те, которые сеют дезинформацию. В частности, Дмитрий Певцов назвал украинцев "нацистами" и поддержал Путина.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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